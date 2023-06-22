Ивлеева ответила фанату на вопрос о пластике груди

«Было так плохо, что просыпаешься уже уставшая и с дырой внутри... ужасное состояние. Оно копилось, копилось до того, что в какой-то момент взрываешься истерикой, ревешь весь день, обязательно выговариваешься... и на следующий день — будто бы ничего и не было», — рассказывала Ивлеева.