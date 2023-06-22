Настя Ивлеева ответила фанату на вопрос о пластике груди
Блогер Настя Ивлеева ответила на вопрос поклонника, о пластической операции груди. Она высказалась в своем Telegram-канале, записав специальное аудиосообщение на эту тему.
Фанату, спросившему, прибегала ли она к хирургическому увеличению груди, Ивлеева ответила: «Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах». Таким образом она опровергла предположения о пластической операции.
Блогер уточнила, что относится к идее пластических операций положительно в случае, если речь идет о мягкой коррекции, а не о грубых изменениях формы тела и лица.
«Мне нравится формат, когда операционным путем корректируют какие-то моментики, и все это смотрится хорошо, здорово и натурально, — уточнила она. — Такой формат я бы рассматривала. Мы не говорим про шары для боулинга», — заявила Настя Ивлеева.
В марте этого года блогер признавалась, что некоторое время страдала от депрессии.
«Было так плохо, что просыпаешься уже уставшая и с дырой внутри... ужасное состояние. Оно копилось, копилось до того, что в какой-то момент взрываешься истерикой, ревешь весь день, обязательно выговариваешься... и на следующий день — будто бы ничего и не было», — рассказывала Ивлеева.
Ранее сообщалось, что Елена Ханга рассказала о просьбе Насти Ивлеевой сняться обнаженной в Playboy.