Алена Яковлева: «Быть слабой — непозволительная роскошь»

Ведущая актриса Театра сатиры, звезда сериала «Я знаю твои секреты» поделилась своими правилами жизни с WomanHit.ru

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О профессии

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Всю жизнь я была так погружена в творчество, что все остальное отступало на второй план, хотя мне была важна личная жизнь и я обожала романы. С возрастом диапазон ролей уменьшается, но есть и преимущество — опыт, ты уже много чего умеешь и знаешь. Хотя каждая новая работа — это все равно прыжок в неизвестность. Самым радостным в профессии у меня всегда была профессия. Отличие только в том, что я приобрела сценический опыт, технику и стала больше доверять своей интуиции.

О мужчинах и любви

Я не могу сказать, что у меня когда-нибудь было крепкое плечо. Женщине вообще быть слабой — непозволительная роскошь. Хотя каждая на самом деле хочет быть таковой. Сегодня не встретишь борьбу умов, интеллектуальный поединок мужчины и женщины, хотя это так интересно! Все стало примитивно и скучно, потому что никто не хочет затрачиваться. Говорят: «Страсть от дьявола, а любовь от Бога». Для меня очень важна гармония в отношениях, она дает чувство покоя, что не означает скуку.

О себе

Я достаточно рано начала поступать интуитивно. Правда, мне это не очень помогало в жизни. Ошибок была масса. Но сказать, что я о чем-то сильно жалею, не могу, потому что все делалось искренне. Я никогда не шла на какие-то серьезные компромиссы и ни перед кем не испытываю чувства вины. Каждый человек отвечает только за себя. Я не склонна к депрессиям, но на мое внутреннее состояние сильно повлиял уход мамы. При том, что у нас были сложные отношения, и она тридцать пять лет болела, я до сих пор не приняла произошедшее.

О возрасте