Хайди Клум и Том Каулиц отправились на отдых в Италию

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала новые кадры из отпуска с мужем в Италии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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50-летняя звезда улетела отдыхать вместе с мужем-гитаристом в Венецию. На первых фото из поездки они позировали на смотровой площадки с видом на город. Для прогулки по городу Хайди Клум выбрала черное мини-платье с открытыми плечами, кепку в тон и биркенштоки с серебряными ремешками. Пара любовалась красотой архитектуры, а затем отправилась на свидание.

Хайди Клум замужем за Томом Каулитцем с августа 2019 года. Этот брак стал для гитариста Tokio Hotel первым, а для супермодели, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь Клум от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.