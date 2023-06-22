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Мария Погребняк рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в беседе с mk.ru, каким видит своего мужчину мечты. Погребняк хочет быть рядом с заботливым, внимательным, благородным и умным мужчиной.

Мария Погребняк рассказала о своих предпочтениях в мужчинах
© Газета.Ru

По словам звезды, самое главное, чтобы у ее партнера было хорошее чувство юмора.

В июне стало известно, что Погребняк рассталась со своим мужем - футболистом Павлом Погребняком. Слухи об их разрыве появились в апреле. Отмечалось, что причиной расставания могли быть измены со стороны футболиста.

Мария участвовала в шоу "Звезды в Африке", а в это время Павел отдыхал в ночных клубах Москвы.

В мае 2023 года Погребняк заявила, что пока официально не развелась с мужем-футболистом. Блогерша не хочет комментировать, что произошло в их семье. Она опасалась негативных комментариев, которые могут повредить ее детям. Модель осталась в хороших отношениях с экс-супругом.

В июне Погребняк посетила светское мероприятие с возможным возлюбленным на фоне информации о разводе с мужем. Погребняк пришла на день рождения блогерши Алины Акиловой в компании мужчины. Отмечалось, что весь вечер модель провела в объятьях неизвестного.

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