Нигай раскрыла причину расставания с возлюбленным

«У меня и так много в жизни всего происходит на камеру, поэтому мне хотелось приватности в личной жизни. Мне было важно, чтобы человек не показывал, как мы просыпаемся ради поднятия охватов, а просто проводил со мной утро. Когда мы начинали встречаться, у него было 20 тысяч подписчиков, а сейчас уже больше 300», — рассказала блогерша.