Блогерша Карина Нигай раскрыла причину расставания с возлюбленным
Блогерша Карина Нигай рассказала в беседе с Super, почему рассталась с возлюбленным Владиславом Крамским.
Нигай призналась, что стала инициатором разрыва. Блогерше рассказала, что бывший партнер пользовался ею, чтобы стать популярнее. Девушке не нравилось, что мужчина выставлял их личную жизнь напоказ. По словам звезды, их отношения с Крамским перешли в бизнес-партнерство, но ее такое не интересует.
«У меня и так много в жизни всего происходит на камеру, поэтому мне хотелось приватности в личной жизни. Мне было важно, чтобы человек не показывал, как мы просыпаемся ради поднятия охватов, а просто проводил со мной утро. Когда мы начинали встречаться, у него было 20 тысяч подписчиков, а сейчас уже больше 300», — рассказала блогерша.
Нигай отметила, что финальной точкой их романа стало поведение Крамского на ее дне рождения. По словам блогерши, возлюбленный больше работал на прессу и ни разу не подошел к ней.
«Тогда я поняла, что это максимально подтверждает мою теорию о том, что меня используют как человека, который дает ему славу. После дня рождения мы расстались и разъехались», — поделилась блогерша.
Нигай отметила, что давала второй шанс партнеру, но тот им не воспользовался.