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Певица Кристина Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Кириллом Сафоновым

Поклонники российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте заподозрили кумира в новом романтическом увлечении. Дочери уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой приписывают роман с актером Кириллом Сафоновым.

Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Сафоновым
© Слово и Дело

Поводом к возникновению подобного рода слухов стала публикация певицы, которую она посвятила дню рождения актера. Однако внимание поклонников привлек не сам текст поздравления, а эмодзи в виде сердца, которым сопроводила его певица.

«Поздравляю! Добро пожаловать в клуб "кому за 50"», — написала звезда.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Орбакайте подозревают в романе с Сафоновым. Впервые такие слухи появились после их совместного участия в спектакле «Двое на качелях».

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