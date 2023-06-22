Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Сафоновым

Певица Кристина Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Кириллом Сафоновым
Поклонники российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте заподозрили кумира в новом романтическом увлечении. Дочери уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой приписывают роман с актером Кириллом Сафоновым.
Поводом к возникновению подобного рода слухов стала публикация певицы, которую она посвятила дню рождения актера. Однако внимание поклонников привлек не сам текст поздравления, а эмодзи в виде сердца, которым сопроводила его певица.
«Поздравляю! Добро пожаловать в клуб "кому за 50"», — написала звезда.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Орбакайте подозревают в романе с Сафоновым. Впервые такие слухи появились после их совместного участия в спектакле «Двое на качелях».