Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Сафоновым

Поводом к возникновению подобного рода слухов стала публикация певицы, которую она посвятила дню рождения актера. Однако внимание поклонников привлек не сам текст поздравления, а эмодзи в виде сердца, которым сопроводила его певица.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Орбакайте подозревают в романе с Сафоновым. Впервые такие слухи появились после их совместного участия в спектакле «Двое на качелях».