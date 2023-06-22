Сергей Селин: «Рад, что развелся с первой женой»

Оглушительная популярность к артисту Сергею Селину пришла после выхода сериала на НТВ «Улицы разбитых фонарей». Амплуа сотрудника правоохранительных органов успешно закрепилось благодаря таким проектам как: «Опера», «Литейный», «Убойная сила».

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Но если в карьере все складывалось гладко и удачно, то в семейной жизни актеру пришлось пережить два развода, один из которых формальный.

Селин в первый раз развел с женой Ларисой из-за жилплощади:

«Мы тогда жили в коммуналке, но чтобы нам дали кооперативную квартиру, пришлось развестись» — делился артист.

Так супруги прожили в фиктивном разводе еще 15 лет, а затем еще раз оформили отношения в ЗАГСе:

«Штамп в паспорте вновь потребовался, когда я баллотировался в депутаты, якобы для создания морального облика — семейный человек с женой и детьми» — говорит Селин.

Но несмотря на вторую роспись с супругой Ларисой, их отношения к тому моменту уже остыли. Как признается сам Сергей, они с женой шли по жизни в разных направлениях и неоднократно хотели разойтись. Однако, на окончательное расставание с первой женой, звезда «Улицы разбитых фонарей» решился после знакомства с молодой студенткой Анной, которая оказалась моложе артиста на 24 года. На тот момент ему было 40, а новой возлюбленной 17 лет.

«Серьезная влюбленная наступила, когда мне было уже 21. Сергей красиво ушел от жены, оставив ей и сыну две квартиры, и по сей день материально поддерживает их. К слову, и сама Лариса нормально приняла наши с ним отношения, даже дала свой телефон для связи, сказав, что они как пара исчерпали себя» — говорит Анна.

Когда актеру было уже 48, молодая жена родила ему дочь, а в 50 у Селина появился сын.