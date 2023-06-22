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Невестка Валерии возмутилась обвинениями в том, что бросила дочь

Модель и блогерша Лиана Шульгина ответила в Instgram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на обвинения, что якобы не участвует в воспитании дочери Селин.

Невестка Валерии возмутилась обвинениями в том, что бросила дочь
© Газета.Ru

Пользователь сети заявил, что Шульгина практически не проводит время с дочерью, так как не публикует снимки с ней. Комментатор отметил, что блогерша родила будто «по залету и отдала бабушкам». По его мнению, о себе «так много не думают», когда появляются дети.

Шульгину возмутил данный комментарий. «Вы издеваетесь?! Уже честное слово, слов нет. Я каждый пост должна делать только с Селин?! Она со мной постоянно! Даже сейчас! Прекратите писать такую чушь!» — заявила модель.

Поклонники поддержали Шульгину в комментариях. Они посоветовали девушке не обращать внимание на хейтеров.

Шульгина родила дочь 1 января 2021 года. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Артистка полюбила внучку с первого взгляда. Она часто навещает малышку вместе с мужем Иосифом Пригожиным.

Ранее Шульгина пожаловалась на трудности в воспитании ребенка. Она рассказала, что дочь начала сильно капризничать.

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