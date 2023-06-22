В Сети возмущаются новыми снимками Ханде Эрчел

Удивительно, но после мощной и продолжительной волны критики и волнений подписчиков насчет якобы излишней худобы, Ханде Эрчел на новых снимках как будто чуть поправилась. Однако редкие претензии к весу звезды сериала «Постучись в мою дверь» по-прежнему есть в комментариях.

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Но большинство фанатов уже переключились на другой аспект внешнего вида турецкой актрисы. Теперь им кажется, что Ханде слишком откровенно одевается. А вернее, постоянно практически раздета на всех фото в соцсетях. Причем одна из подписчиц отметила, что чем популярнее становится Ханде Эрчел, тем меньше на ней одежды.

«Ханде скоро разденется вообще», «Можно было в белье появиться на мероприятии, разницы большой не было», «Обязательно так одеваться? Слишком открыто», «Почему турецкие актрисы так откровенно одеваются? В конце концов, вы мусульманка же», «Можно сразу без одежды», «Почему все время такая раздетая», — возмущаются в комментариях к свежему посту поклонники.