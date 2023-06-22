Звезда Comedy Woman рассказала о самочувствии после удаления опухоли

Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о своем самочувствии после удаления опухоли
Юмористка и актриса Надежда Сысоева поделилась в Telegram-канале подробностями самочувствия после операции.
Сысоева призналась, что чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. 21 июня врачи сняли ей часть хирургических швов. Артистка не ожидала, что процедура может стать для нее очень болезненной. По словам звезды, подруги ее убеждали, что снятие швов проходит щекотно и приятно.
«Мне было очень больно. Я плакала. У меня опять поднялась температура. Я вообще не ожидала, что это будет такая мини-операция. Поэтому я не выходила на связь, не хотела вас пугать, расстраивать своим так себе настроением. Сегодня более-менее хорошее настроение», — рассказала комикесса.
Ранее Сысоева рассказала, что ей провели операцию по удалению опухоли в груди. У звезды обнаружили новообразование в июне. Артистка не стала делиться подробностями своего диагноза. Она поблагодарила подруг, которые постоянно были на связи и поддерживали в трудную минуту.
Надежда Сысоева получила наибольшую известность после участия в комедийном шоу Comedy Woman.