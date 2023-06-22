Звезда Comedy Woman рассказала о самочувствии после удаления опухоли

«Мне было очень больно. Я плакала. У меня опять поднялась температура. Я вообще не ожидала, что это будет такая мини-операция. Поэтому я не выходила на связь, не хотела вас пугать, расстраивать своим так себе настроением. Сегодня более-менее хорошее настроение», — рассказала комикесса.