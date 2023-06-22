Супруга голливудского актера Кевина Костнера, Кристин Баумгартнер, потребовала алименты на детей. Их сумму удалось раскрыть благодаря судебным документам. Об этом сообщает Page Six.

Так, Баумгартнер хочет, чтобы Костнер платил ей 248 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) ежемесячно, чтобы вырастить их троих детей.

По словам супруги Костнера, эта сумма значительно меньше той, которая требуется для "содержания детей в их привычном образе жизни".

Кроме этого, женщина требует, чтобы ее супруг оплачивал обучение детей в частной школе, а также их внеклассные мероприятия, спорт и расходы на здравоохранение.