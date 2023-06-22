Рудковская опубликовала новые фото с отдыха в Сен-Тропе

Музыкальный продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская улетела отдыхать в Сен-Тропе и показала первые фотографии с пляжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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48-летняя Яна Рудковская выложила в личном блоге серию кадров, сделанных на пляже на юге Франции. Перед камерой она позировала в светло-коричневом купальнике, который дополнила накидка в тон. Продюсер устроила фотосессию сначала у бассейна, а затем у моря.

В комментариях поклонники написали: «Яна, шикарно выглядите», «Вы такая красивая», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», «Красивая девушка в красивом месте».