Продюсер Яна Рудковская опубликовала новые фото с отдыха в Сен-Тропе
Музыкальный продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская улетела отдыхать в Сен-Тропе и показала первые фотографии с пляжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.
48-летняя Яна Рудковская выложила в личном блоге серию кадров, сделанных на пляже на юге Франции. Перед камерой она позировала в светло-коричневом купальнике, который дополнила накидка в тон. Продюсер устроила фотосессию сначала у бассейна, а затем у моря.
В комментариях поклонники написали: «Яна, шикарно выглядите», «Вы такая красивая», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», «Красивая девушка в красивом месте».
Яна Рудковская выбирает для отпуска только лучшие направления по всему миру. Одним из последних стали Мальдивы. Продюсер тоже устроила фотосессию в купальниках. Звезда позировала, стоя по колено в Индийском океане. На ней было монокини на тонких бретелях с прозрачными вставками от бренда Натальи Якимчик. Образ дополнили солнцезащитные очки, оправа которых вторила голубому цвету купальника, и микросумка на цепочке от Chanel.