Певица IOWA поделилась новостями о материнстве
Певица Катя IOWA поделилась с поклонниками впервые о своем материнстве и том, как она совмещает карьеру и семейную жизнь.
В своем блоге исполнительница рассказала о том, как удается совмещать роль молодой мамы с рабочими графиками. Однако, поклонники негативно отреагировали, на то, что певица не уделяет большего внимания своему маленькому сыну.
«Пока нас с мужем нет, ребенком занимается няня и его бабушка! А мы специально вылетаем на концерты позже всех, чтобы выступить и утром вернуться домой», – написала IOWA в своем блоге.
Напомним, что певица впервые стала матерью 31 марта 2023 года. Артистка придумала имя для сына еще до его рождения, Катя IOWA назвала мальчика Львом.