Певица IOWA поделилась новостями о материнстве

Певица Катя IOWA поделилась с поклонниками впервые о своем материнстве и том, как она совмещает карьеру и семейную жизнь.

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В своем блоге исполнительница рассказала о том, как удается совмещать роль молодой мамы с рабочими графиками. Однако, поклонники негативно отреагировали, на то, что певица не уделяет большего внимания своему маленькому сыну.

«Пока нас с мужем нет, ребенком занимается няня и его бабушка! А мы специально вылетаем на концерты позже всех, чтобы выступить и утром вернуться домой», – написала IOWA в своем блоге.