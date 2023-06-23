Фанаты заподозрили Рианну и A$AP Rocky в проведении тайной свадьбы

Фанаты заподозрили барбадосскую певицу Рианну и американского хип-хоп-исполнителя Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, в проведении тайной свадьбы. Об этом сообщает Page Six.

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Пара спровоцировала слухи о женитьбе после того, как исполнитель назвал беременную певицу своей женой во время одного из концертов. «Я хочу посвятить эту песню моей прекрасной жене, находящейся в этом чертовом здании!» — сказал A$AP Rocky в ходе фестиваля.

Заявление артиста привлекло внимание фанатов, которые начали строить догадки о том, что пара тайно поженилась. «Значит, A$AP и Рианна женаты?», — написал один из них в соцсетях. «Подождите, Рианна и A$AP Rocky поженились? И не сказали нам?» — заявил второй пользователь сети. «У меня чувство, что Рианна и A$AP тайно поженились», — предположил третий.