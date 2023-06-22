Ай опровергла, что планирует делать марафон о депрессии

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай прокомментировала в Telegram-канале слухи о создании марафона о депрессии.

© Газета.ру

Поклонники заподозрили, что Айза собирается сделать марафон о депрессии, когда она начала активно рассказывать о своем в диагнозе — клинической депрессии. Бизнесвумен уверила, что не планирует создавать курсы или марафон о своем состоянии.

Айза объяснила, что открыто говорит о своем заболевании, чтобы поделиться своим опытом. Она не собирается извлекать из этого какой-либо коммерческой выгоды. Блогерша хочет найти единомышленников и взаимную поддержку.

«Мне очень сильна нужна поддержка. Я очень надеюсь, что у кого-то, может быть, что-то екнет — вы увидите в себе меня и обратитесь за помощью. Исключительно для этого», — поделилась звезда.

19 июня Айза сообщила, что в последнее время живет в постоянной панике. Блогерша страдает от панических атак и упадка сил. Звезда пожаловалась, что перестала желать и мечтать. Ей стали безразличны мужчины, секс, вкус еды и одежда. Она обратилась за помощью к психотерапевту, где ей диагностировали клиническую депрессию.