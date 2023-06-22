19-летняя дочь супермодели Хайди Клум снялась в кружевном нижнем белье

Дочь немецкой супермодели Хайди Клум, 19-летняя Лени, опубликовала фотографию в нижнем белье. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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19-летняя Лени Клум выложила в социальных сетях кадр, на котором предстала в белом кружевном бюстгальтере с чашками и трусах-бразилиана из комплекта. Нижнее белье девушке предоставил бренд Intimissimi, в рекламной кампании которого она и ее мать Хайди приняли участие осенью прошлого года.

В 2022 году Лени окончила старшую школу и поступила в колледж. Параллельно с учебой девушка строит карьеру модели. В 2020 году она дебютировала на обложке глянцевого журнала, снявшись для Vogue Deutsch вместе со своей матерью. В 2021-м она впервые вышла на подиум во время показа проекта Der Berliner Salon в рамках Недели моды в Берлине.

С биологическим отцом Лени, итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, Хайди Клум рассталась во время беременности. Впоследствии Лени удочерил второй муж супермодели — британский музыкант Сил. Они были женаты с 2005 по 2012 год. У бывших супругов есть трое общих детей: 17-летний Генри, 16-летний Йохан и 13-летняя Лу.