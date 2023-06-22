Певица Клава Кока показала фигуру в купальнике

Певица Клава Кока в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала серию снимков в купальнике и насмешила поклонников вопросом, какую фотографию лучше отправить бывшему парню.

© Газета.Ru

«Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему?» — написала Кока.

В комментариях под публикацией отметились не только фанаты исполнительницы, но и именитые звезды российского шоу-бизнеса — телеведущий Тимур Родригес и певица Мари Краймбрери.

«Фотку подробной инструкции «Как правильно убиться об стену, если ты потерял такую, как Клава!» — пошутил Родригес.

Поклонники исполнительницы похвалили ее внешность и фигуру, посоветовав отправить бывшему все фотографии, чтобы он разозлился из-за потерянных отношений.

«Какая ты шикарная. Фигура просто огонь. Ты богиня»; «Все отправляй, пусть насладится потерянным»; «Лучше все отправить, сразу комбо»; «Какая же ты красивая», — написали поклонники.