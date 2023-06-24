Татьяну Буланову подозревают в беременности

Не так давно Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Супругом артистки стал ее возлюбленный 35-летний Валерий Руднев. До свадьбы женщина встречалась с ним несколько лет.

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Молодожены не стали устраивать пышное торжество. На праздник были приглашены только самые близкие. А вот от пышного свадебного платья Татьяна решила не отказываться. Ее свадебный образ высмеяли в сети. Многие отметили, что Буланова выглядит смешно и несуразно.

Позже стало известно, что женщина особо не заморачивались с выбором наряда и купила его в магазине, а не шила на заказ.

Прокомментировал ситуацию и бывший возлюбленный певицы Саша Попов. Однажды артистам приписывали роман. Буланова и Попов расстались отнюдь не друзьями.

После просмотра фото и видео с торжества мужчина решил сделать заявление. Певец считает, что Татьяна не просто так решила сэкономить на свадебном платье. Артистка хотела скрыть свой округлившийся живот.

«Я, честно, говоря, подумал, что она беременна. Только этим я объясняю выбор ее наряда. Тем более, Таня сама говорила, что она хочет дочку… Я счастлив, что у Тани все хорошо в личной жизни, что она вышла замуж. А мужу ее я желаю терпения!», — отметил Саша Попов.

Однажды Татьяна Буланова уже признавалась, что очень хочет дочку. Певица самостоятельно вынашивать и рожать ребёнка не планирует. Но в то же время, не отказывается от материнства.