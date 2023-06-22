Стилист раскрыл смутившую его при работе с Ксенией Бородиной деталь

Звездный стилист Алеко Надирян раскрыл смутившую его при работе с телеведущей Ксенией Бородиной деталь. Его комментарий публикует Super.
Специалист отметил, что начал сотрудничать с Бородиной благодаря журналистке Надежде Стрелец. При этом когда он начал разбирать ее гардероб, то заметил, что тот состоит из изделий хорошего качества. Однако, по словам эксперта, его удивило, что знаменитость не умела их удачно комбинировать.
«Когда я приехал к ней и увидел всю одежду, то офигел. У нее "правильные вещи" — крутые сумки, винтажная одежда, но она их неправильно сочетала! К счастью, сейчас Ксюша замечает ошибки, которые делала раньше», — пояснил он.
В то же время Надирян указал, что причиной появления нового имиджа у телеведущей стали ее «внутренние перемены».
«После некоторых событий в своей жизни она начала работать с психологом», — заявил собеседник издания.