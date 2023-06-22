Стилист раскрыл смутившую его при работе с Ксенией Бородиной деталь

Специалист отметил, что начал сотрудничать с Бородиной благодаря журналистке Надежде Стрелец. При этом когда он начал разбирать ее гардероб, то заметил, что тот состоит из изделий хорошего качества. Однако, по словам эксперта, его удивило, что знаменитость не умела их удачно комбинировать.