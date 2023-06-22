Кравец заявила, что Гурцкая тяжело переживает смерть мужа

«Состояние у Дианочки ужасное. Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело. У нас много общих друзей. До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить», — отметила Кравец.