Кравец заявила, что Гурцкая тяжело переживает смерть мужа

Певица Алена Кравец заявила, что Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа
Певица Алена Кравец в разговоре с mk.ru рассказала, что незрячая исполнительница Диана Гурцкая находится в «ужасном состоянии» после смерти мужа Петра Кучеренко.
«Состояние у Дианочки ужасное. Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело. У нас много общих друзей. До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить», — отметила Кравец.
Исполнительница убеждена, что Гурцкая не страдает от депрессии, как предполагают некоторые психологи. Кравец считает, что певице придется пережить сильную душевную боль, которая не пройдет даже за несколько месяцев. По ее словам, Гурцкая после смерти Кучеренко отменила пышное празднование 45-летнего юбилея. Кравец уточнила, что сейчас звезду поддерживают в основном ее брат Роберт и сын Константин.
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Замглавы Минобрнауки скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы. Он умер на борту самолета. СМИ сообщали, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья супруга певицы не подтверждала эту информацию официально.