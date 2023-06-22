Дава и Серябкина признались в теплых чувствах друг к другу

Блогер Дава и певица Ольга Серябкина признались в теплых чувствах друг к другу
Певица Ольга Серябкина на светском мероприятии публично призналась в теплых чувствах к блогеру Даве. Видео об этом публикует Telegram-канал «Звездач».
«Я могу сказать одно, что этого парня я очень люблю», — воскликнула Серябкина.
Дава в свою очередь ответил бывшей солистке «Серебра» взаимностью. Девушка призналась, что до совместных съемок в шоу «Выжить в Дубае» не была знакома с Давой лично. Серябкина знала о существовании такого блогера, но познакомиться с ним смогла только в Дубае.
«Вы все поймете. В шоу было множество ситуаций, где наши поступки говорили больше, чем тысячи слов», — резюмировала певица.
Реалити-шоу «Выжить в Дубае» выйдет 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Проект состоит из 12 серий.