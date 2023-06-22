Дава и Серябкина признались в теплых чувствах друг к другу

Дава в свою очередь ответил бывшей солистке «Серебра» взаимностью. Девушка призналась, что до совместных съемок в шоу «Выжить в Дубае» не была знакома с Давой лично. Серябкина знала о существовании такого блогера, но познакомиться с ним смогла только в Дубае.

«Вы все поймете. В шоу было множество ситуаций, где наши поступки говорили больше, чем тысячи слов», — резюмировала певица.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» выйдет 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Проект состоит из 12 серий.