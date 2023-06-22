Фанаты возмутились чересчур откровенным нарядом турецкой актрисы

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимками в чересчур откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила кадры, на которых она позировала в блестящем платье на тонких бретелях с глубокими вырезами в области бедер, живота и декольте. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде серой сумки и серег. Помимо этого, она завязала волосы в тугую косу и нанесла макияж в нейтральных оттенках.