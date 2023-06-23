Муж Заворотнюк лишился дохода

Муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк не получил новую роль в ледовом шоу Татьяны Навки. Поклонники переживают, что он лишился приличного дохода.

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«На протяжении нескольких лет Навка постоянно приглашала Петра Чернышева принять участие в своих проектах, так как после неутешительного диагноза жены фигурист стал единственным кормильцем семьи», – пишет издание Pravda.ru.

Отмечается, что в новое шоу «Спящая красавица» Чернышев не попал. При этом поклонники считают, что он сам отказался от участия, чтобы больше времени проводить с женой и дочерью.

Напомним, Анастасия Заворотнюк около 5 лет борется с раком головного мозга. Актриса уже давно не появляется на публике, она находится в загородном доме.