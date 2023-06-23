Невеста Роналду снялась в купальнике на яхте

Модель Джорджина Родригес поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников. Фотографии и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летняя невеста нападающего «Ан-Насра» Криштиану Роналду снялась на борту яхты в бикини зеленого цвета. Знаменитость сфотографировалась в компании детей и спортсмена, а также в одиночестве на шезлонге. Волосы модель собрала в хвост, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и бриллиантовое колье с серьгами.

Подписчики оценили внешний вид Родригес под публикацией. «Красотка», «Вот это тело», «Красивый купальник», «Криштиану повезло», «Вот это мамочка», «Обожаю тебя», «Шикарна», — высказывались многочисленные фанаты.