Хейли Бибер жестоко высмеяли из-за одной особенности ее внешности

Настоящий ад развернулся в комментариях под новыми фото в запрещенной сети у Хейли Бибер. Более мощного и жестокого хейта звезд, честно говоря, и не припомним. Претензий у ненавистников супруги Джастина Бибера несколько. Из самого абсурдного — не тот размер ноги. Хейли выложила снимки, где она в обуви на плоской подошве, которая, как известно, визуально удлиняет стопу.

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У манекенщиц ввиду высокого роста она, как правило, действительно редко бывает меньше русского сорокового. Но нога Хейли показалась подписчикам гигантской, и они решили... жестко высмеять ее из-за этого. Мол, какая уж тут женственность с таким размером ноги. «Можно легко устроиться на работу клоуном», «Она выглядит как мужчина», «С таким размером ноги можно обойти земной шар за неделю», — пишут пользователи Сети под фото.

Также никуда не делось недовольство многих тем, что Джастин и Хейли вместе. «Оставь Джастина. Ты закрыла большую поп-звезду дома, ты сделала его обычным. После свадьбы с тобой у него исчезла душа. Прежние веселые времена закончились. Через 5 лет ты будешь только использовать его для рекламы своего бренда и полностью завладеешь его Инстаграмом*. Ты ему не подходишь. У него была болезнь, и он выжил, но врачи вылечили бы его и без тебя», — написала одна девушка.

В общем, говорим же: ад как он есть. Впрочем, недавно и саму Хейли пользователи Сети подозревали в хейте бывшей девушки Джастина Бибера Селены Гомес на ее странице в Инстаграме*. Однако тогда модель оперативно и доходчиво объяснила в сторис, что не имеет к этому отношения и вообще не приемлет травлю ни в каком виде: «Просто знайте, что я этого не хочу и никогда не буду поддерживать или мириться с ненавистными, злыми или неприятными комментариями. Для меня это не поддержка. Если вы участвуете в этом, вы являетесь частью культуры, к которой я не отношусь. Пожалуйста, будьте добрее или просто молчите».