Актриса Ивонн Страховски ждет третьего ребенка. Об этом сообщает E! News.

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40-летняя артистка беременна от супруга Тима Лоуда. Пара воспитывает двух сыновей — старшему из них 4 года, а младшему скоро исполнится 2 года. Новость о беременности Страховски подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну, вот и все. Малыш № 3», — написала актриса в личном блоге. Вторую беременность Страховски долгое время держала в секрете и рассказала о пополнении в семье незадолго до родов. Ивонн Страховски и Тим Лоуд поженились в 2017 году.