Звезда "Рассказа служанки" станет матерью в третий раз

Звезда "Рассказа служанки" Ивонн Страховски станет матерью в третий раз
Актриса Ивонн Страховски ждет третьего ребенка. Об этом сообщает E! News.
40-летняя артистка беременна от супруга Тима Лоуда. Пара воспитывает двух сыновей — старшему из них 4 года, а младшему скоро исполнится 2 года. Новость о беременности Страховски подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Ну, вот и все. Малыш № 3», — написала актриса в личном блоге. Вторую беременность Страховски долгое время держала в секрете и рассказала о пополнении в семье незадолго до родов. Ивонн Страховски и Тим Лоуд поженились в 2017 году.
Страховски известна по роли Серены Рой (Яснорады) Уотерфорд в сериале «Рассказ служанки». Популярный драматический сериал с Элизабет Мосс в главной роли основан на романе Маргарет Этвуд и разворачивается в мире будущего, в котором женщины страдают бесплодием и служанкам приходится рожать детей для влиятельных семей. Премьера состоялась на канале Hulu в апреле 2017 года, и с тех пор было выпущено пять сезонов. Шестой сезон станет заключительным для шоу, в котором Страховски играет супругу командора Фреда Уотерфорда.