$83.61-0.6491.94-0.06

Фигурой дочери Трампа в купальнике восхитились в сети

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка попала в объектив папарацци в откровенном наряде и восхитила пользователей сети. Снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Фигурой дочери Трампа в купальнике восхитились в сети
© Lenta.ru

41-летнюю знаменитость сфотографировали на Коста-Рике во время занятий серфингом. На размещенных кадрах видно, что предпринимательница прогуливалась по пляжу в купальнике черного цвета с вырезом в области груди. При этом волосы бизнесвумен были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. От аксессуаров она также отказалась.

Читатели издания оценили внешний вид Трамп в комментариях под опубликованными кадрами. «Прекрасная фигура», «На ее месте я бы тоже только и делал, что отдыхал», «Пусть другие завидуют», «Красотка», — высказывались многочисленные поклонники.

В марте внешность Иванки Трамп после загара раскритиковали в сети. Звезду сняли в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от долгого пребывания на солнце.

Lenta.ru: главные новости