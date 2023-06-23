Фриске назвала дочь своей маленькой токсичной копией

Блогерша Наталья Фриске рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об истериках дочери Луны.

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Фриске опубликовала видео, как дочь притворяется, что плачет. Девочка устроила истерику из-за того, что ей не дали поесть земли из горшка. В ролике малышка издавала звуки плача, а затем смотрела на реакцию матери.

«А слезы-то где? Ох, характер, конечно! Характер у тебя явно мой. Маленькая моя токсичная версия», — обратилась к дочери блогерша.

8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не поддерживает связь с отцом малышки. По словам звезды, мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у Луны стоит прочерк в графе «отец». Девушка объяснила, что пыталась построить отношения с экс-возлюбленным, но у них не получилось. По словам блогерши, они часто ссорились.

В мае 2023 года Фриске рассказала, что планирует забеременеть во второй раз после того, как отдаст дочь в детский сад. Она добавила, что все еще думает, стоит ли заводить также третьего ребенка.