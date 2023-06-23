Муцениеце рассказала, как ей пришлось расстаться с членами семьи

Муцениеце отметила, что теперь коты будут жить то у нее дома, то у друзей. «И вот они забрали моих животных в первый раз, это было в прошлом году. Я постоянно уезжала, дети постоянно уезжали. И вот почти на все лето они были не с нами. Я забрала их осенью. И вот мы зимой улетали в Дубай. И друзья спросили, можно ли к себе забрать котов. Я ответила: „Конечно, давайте!“. Но когда я осенью их забирала, то Алиса сильно плакала. Ее семья так привязалась к животным, мои животные к ее животным. Для них это была трагедия! И вот в январе я отдала котов им, и они до сих пор там. А не забираю я их потому, что мои дети о них не спрашивают. Да и я постоянно на работе, дети часто в разъездах. Решение такое — мы будем делить котов», — заключила она.