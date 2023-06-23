Дочери-близнецы певицы Мадонны окончили начальную школу

На этой неделе дочери-близнецы певицы Мадонны, 10-летние Стелла и Эстер, окончили начальную школу. Об этом пишет Daily Mail.

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64-летняя исполнительница опубликовала в своем аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию своих близняшек в синих академических шапках и платьях. Они позировали, улыбаясь, с букетами цветов в руках.

«Две королевы! С окончанием школы!» — написала Мадонна.

Певица удочерила близняшек Эстер и Стеллу, рожденных в Малави, в 2017 году.

Мадонна также воспитывает двух дочерей, 16-летнюю Мерси и 26-летнюю Лурдес, и двух сыновей, 17-летнего Дэвида и 22-летнего Рокко. Дэвид и Мерси были усыновлены в 2006 и 2009 годах, а Лурдес и Рокко — биологические дети исполнительницы.