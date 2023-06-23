Участники "Инь-Ян" заявили, что Паршута ушла из группы из-за бойфренда

«Юля как раз познакомилась со своим молодым человеком, который, я думаю, внес свою лепту в ее уход из группы. Он дал импульс ее неуемным амбициям. Она начала предъявлять какие-то требования. Могла не полететь на концерт, сказать типа: «Я не хочу». После этого ее уволили», — поделился Иванов.