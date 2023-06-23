Участники "Инь-Ян" заявили, что Паршута ушла из группы из-за бойфренда

Участники "Инь-Ян" заявили, что Юлия Паршута ушла из группы из-за бойфренда-иностранца
Участники музыкального коллектива «Инь-Ян» прокомментировали уход Юлии Паршуты в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».
Солист группы Артем Иванов заявил, что причиной увольнения Паршуты могло стать влияние ее бойфренда-иностранца, с которым звезда состояла в отношениях. С молодым человеком певица познакомилась в 2009 году.
«Юля как раз познакомилась со своим молодым человеком, который, я думаю, внес свою лепту в ее уход из группы. Он дал импульс ее неуемным амбициям. Она начала предъявлять какие-то требования. Могла не полететь на концерт, сказать типа: «Я не хочу». После этого ее уволили», — поделился Иванов.
Татьяна Богачева поддержала слова коллеги и отметила, что возлюбленный «науськивал» Паршуту, в результате чего ей пришлось покинуть «Инь-Ян». Иванов заверил, что никогда не хотел ухода артистки из группы и пытался наладить с ней отношения. Однако в 2012 году у коллектива вышла песня «Инопланетянин» без Паршуты.
«Инь-Ян» стали популярны в 2007 году, когда приняли участие в «Фабрике звезд». В первоначальном составе было четверо участников — Юля Паршута, Татьяна Богачева, Артем Иванов и Сергей Ашихмин.