Билли Айлиш ответила на критику своей фигуры

Американская певица Билли Айлиш ответила на слова хейтеров, которые регулярно нелестно высказываются по поводу ее фигуры и стиля. Интервью на эту тему публикует Vogue.

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21-летняя знаменитость призналась, что не смогла бы перенести подобный шквал критики в более молодом возрасте. «Если честно, я бы не смогла существовать, если бы прочитала такие оскорбления о себе, когда мне было 12 лет», — подчеркнула поп-исполнительница.

По словам Айлиш, сейчас она любит себя намного больше, поэтому меньше обращает внимания на негативные комментарии в сети. Однако собеседница издания отметила, что подобная критика до сих пор задевает ее чувства. «Я стараюсь игнорировать такое поведение, но не всегда получается», — заявила героиня материала.

Среди прочего певица поговорила с журналистом по поводу своего стиля. Выяснилось, что Айлиш старается принимать свою женственную сторону, поэтому чаще появляется на публике с ярким макияжем и в вечерних платьях. «После Met Gala я сразу переоделась в штаны North Face, оверсайз-куртку и кеды Nike. Так я чувствую себя увереннее всего», — заключила она.