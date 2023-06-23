Клава Кока показала фигуру в бикини на отдыхе

Российская певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, показала откровенные фото с отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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На размещенных снимках 26-летняя исполнительница позировала в неоновом зеленом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов на завязках. Девушка продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, дополнив образ сумкой в тон купальнику и солнцезащитными очками. «Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему?» — иронично подписала она пост.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Красотка!», «Хороша», «Какая ты шикарная! Фигура просто огонь! Богиня», «Слишком красивая», «Лучшая, как всегда», — восхитились пользователи сети.