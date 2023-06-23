Пугачева увеличила губы в Израиле

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Певица Алла Пугачева уже полтора года живет в Израиле, где часто посещает концерты российских артистов. Примадонна уже побывала на выступлениях Манижи, Земфиры (признана иностранным агентом), Бориса Гребенщикова и других.

А сейчас знаменитость решила побывать на концерте Максима Леонидова, который прошел в Нетании. На выступление артиста пришла не только Алла Борисовна, но и Андрей Макаревич (признан иностранным агентом).

В личном блоге Леонидов поделился снимком с Примадонной, под которым сообщил, что она посетила его выступление. «Нет комментариев. Пугачева впервые побывала на моем концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошел домой гордиться…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявил он.