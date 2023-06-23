Алла Пугачева увеличила губы в Израиле
На это обратили внимание пользователи соцсети.
Певица Алла Пугачева уже полтора года живет в Израиле, где часто посещает концерты российских артистов. Примадонна уже побывала на выступлениях Манижи, Земфиры (признана иностранным агентом), Бориса Гребенщикова и других.
А сейчас знаменитость решила побывать на концерте Максима Леонидова, который прошел в Нетании. На выступление артиста пришла не только Алла Борисовна, но и Андрей Макаревич (признан иностранным агентом).
В личном блоге Леонидов поделился снимком с Примадонной, под которым сообщил, что она посетила его выступление. «Нет комментариев. Пугачева впервые побывала на моем концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошел домой гордиться…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявил он.
А внимательные пользователи Сети заметили, что Алла Борисовна увеличила губы. «А что с ее лицом? Другая», «А Пугачева то губы сделала в Израиле», — написали они в комментариях.