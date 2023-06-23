Девушку Тимати и его бывшую высмеяли за «кулинарную битву» в соцсетях

Бывшая девушка Тимати, модель Анастасия Решетова, и его нынешняя возлюбленная, модель Валентина Иванова, сняли видеорецепты с приготовлением блюд. Кадрами они поделились в социальных сетях.

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Модель Валентина Иванова опубликовала новое видео, в котором приготовила пасту с карамелизированным луком и сыром страчателла. Одни поклонники восхитились кулинарным талантом модели, другие же сравнили ее с бывшей девушкой Тимати, Анастасией Решетовой. Дело в том, что день назад аналогичное видео с готовкой опубликовала модель в личном блоге.

В комментариях они написали:

«Устроили кулинарную битву в соцсетях», «Контент Решетовой повторяете?», «Им Тимати дал задание?».

О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. В апреле появились слухи о расставании Тимати и Валентины Ивановой. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.