Ирину Шейк засняли в объятиях бывшего мужа Брэдли Купера

Российскую супермодель Ирину Шейк засняли в объятиях бывшего мужа, американского актера Брэдли Купера. Соответствующие фотографии публикует таблоид Daily Mail.

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Папарацци застали 37-летнюю Ирину Шейк и 48-летнего Брэдли Купера на улицах Нью-Йорка с шестилетней дочерью Леей. Супермодель была одета в белую футболку, свободные брюки и кроссовки, а актер — в синюю куртку, прямые джинсы и кеды. На наследнице звезд были молочное платье с принтом и сандалии.

Бывшие супруги не скрывали теплых чувств друг к другу и обнялись во время прогулки.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году спустя четыре года романа, однако сохранили дружеские отношения.