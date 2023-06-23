Ирину Шейк засняли в объятиях бывшего мужа Брэдли Купера

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер не скрывали чувств на прогулке с дочерью
Российскую супермодель Ирину Шейк засняли в объятиях бывшего мужа, американского актера Брэдли Купера. Соответствующие фотографии публикует таблоид Daily Mail.
Папарацци застали 37-летнюю Ирину Шейк и 48-летнего Брэдли Купера на улицах Нью-Йорка с шестилетней дочерью Леей. Супермодель была одета в белую футболку, свободные брюки и кроссовки, а актер — в синюю куртку, прямые джинсы и кеды. На наследнице звезд были молочное платье с принтом и сандалии.
Бывшие супруги не скрывали теплых чувств друг к другу и обнялись во время прогулки.
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году спустя четыре года романа, однако сохранили дружеские отношения.
В начале июня Брэдли Купера заметили в компании таинственной брюнетки. Ирину Шейк заподозрили в романе с игроком в американский футбол Томом Брэди, который в сентябре 2022 года развелся с бразильской супермоделью и бывшим «ангелом» Victoria's Secret Жизель Бюндхен.