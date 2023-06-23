Вдова Шатунова рассказала о его методах воспитания детей
Вдова Юрия Шатунова Светлана рассказала в беседе с aif.ru, как певец воспитывал детей.
Шатунова отметила, что артист приучал сына и дочь к дисциплине. По ее словам, певцу порой приходилось быть строгим, но он никогда не позволял себе грубостей. Вдова исполнителя объяснила, что такое поведение было не в его характере. Более того, детям не приходилось повторять дважды, так как слово отца было для них законом.
«У детей это все шло от любви, от нежелания огорчить. Они очень ценили время, проведенное с Юрой. В воспитании детей у нас с мужем не было разногласий, мы были на одной волне», — рассказала вдова певца.
Шатунова призналась, что артист очень любил свою дочь Эстеллу. По словам вдовы певца, многие черты девочки передались ей от исполнителя.
«Она очень открытая девочка, жизнерадостная и очень активная. Мы ее называем «наш энерджайзер». Она любит готовить. Делает это для своего возраста просто великолепно. Мы раньше любили готовить всей семьей. Юра сам готовил беляши. Называл их «беляши по-шатуновски», — поделилась Шатунова.
23 июня 2022 года экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Он скончался от инфаркта миокарда.
Ранее стало известно, что в сети продают авиабилет Юрия Шатунова за 100 тыс. рублей.