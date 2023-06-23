Вдова Шатунова рассказала о его методах воспитания детей

Шатунова отметила, что артист приучал сына и дочь к дисциплине. По ее словам, певцу порой приходилось быть строгим, но он никогда не позволял себе грубостей. Вдова исполнителя объяснила, что такое поведение было не в его характере. Более того, детям не приходилось повторять дважды, так как слово отца было для них законом.