Лада Дэнс ответила хейтерам на обвинения в пластике лица

Российская певица Лада Дэнс в свои 45 выглядит значительно моложе. Это стало поводом для обсуждений и критики. Так, певицу обвинили в проведении пластики лица. Сама Дэнс считает, что выглядеть молодо можно и без пластических манипуляций, но для этого необходимо следить за внешним и внутренним видом.