Певица Лада Дэнс ответила хейтерам на обвинения в пластике лица
Артистка опровергла слухи о процедуре увеличения губ и подтяжке век.
Российская певица Лада Дэнс в свои 45 выглядит значительно моложе. Это стало поводом для обсуждений и критики. Так, певицу обвинили в проведении пластики лица. Сама Дэнс считает, что выглядеть молодо можно и без пластических манипуляций, но для этого необходимо следить за внешним и внутренним видом.
В ответ на критику исполнительница опровергла слухи о пластике глаз и увеличении губ.
Она отметила, что постарается как можно дольше избегать каких-либо хирургических вмешательств, но не исключает, что воспользуется пластикой лица, если на это будет необходимость.