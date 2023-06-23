Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов
Деталь внешности американской модели Хейли Бибер рассмешила фанатов в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
26-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она предстала в разных образах и обуви на плоской подошве. При этом на кадрах видно, что данные туфли визуально удлинили стопы звезды.
Среди прочего на одном из фото манекенщица примерила черные топ и шорты, а также оверсайз-бомбер и остроносые туфли с открытой пяткой. Бибер также продемонстрировала наряд, состоящий из удлиненных шорт, футболки, черных сандалий и белых длинных носков. В качестве аксессуаров жена певца Джастина Бибера подобрала сумки разных размеров.
Поклонники оценили внешность модели в комментариях под постом.
«Какие большие ноги», «Смеюсь над этой обувью», «Меня сейчас стошнит от этих образов», «Ощущение, что у тебя 48-й размер ноги», «Боже мой, какие огромные стопы», «Ноги как у Годзиллы», — написали они.