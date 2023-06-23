Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов

Деталь внешности американской модели Хейли Бибер рассмешила фанатов в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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26-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она предстала в разных образах и обуви на плоской подошве. При этом на кадрах видно, что данные туфли визуально удлинили стопы звезды.

Среди прочего на одном из фото манекенщица примерила черные топ и шорты, а также оверсайз-бомбер и остроносые туфли с открытой пяткой. Бибер также продемонстрировала наряд, состоящий из удлиненных шорт, футболки, черных сандалий и белых длинных носков. В качестве аксессуаров жена певца Джастина Бибера подобрала сумки разных размеров.

Поклонники оценили внешность модели в комментариях под постом.