Эксперт оценил режим тренировок Ким Кардашьян

Телезвезда рассказывала, что тренируется по два часа в день до шести дней в неделю. Эксперт назвал такую интенсивность занятий опасной.

«Рекомендуется оставлять между тренировками не менее 48 часов, чтобы дать мышцам отдохнуть и восстановиться», — отметил он.

Ваннер подчеркнул, что чрезмерная физическая активность может стать причиной травм. Также это может привести к снижению уровня энергии и, как следствие, к ухудшению производительности. Кроме того, отсутствие отдыха может замедлить прогресс.