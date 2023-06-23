Звезда сериала «СашаТаня» вспомнила о пережитых избиениях в школьные годы

«Я была тихая, забитая девочка, которую били. Буллинг – это про меня. Я всегда говорю родителям, что к детям нужно относиться внимательнее, и если вы понимаете, что их обижают, нужно обязательно вступиться за своих детей», — подчеркнула 41-летняя Баранова.