Звезда сериала «СашаТаня» вспомнила о пережитых избиениях в школьные годы

Звезда сериала «СашаТаня» Лариса Баранова вспомнила о пережитых избиениях в школьные годы
Звезда сериала «СашаТаня» Лариса Баранова рассказала, как столкнулась с буллингом в школе.
Исполнительница роли Лили в сериале «СашаТаня» Лариса Баранова призналась, что поддерживает отношения только с одной одноклассницей. В интервью «МК» актриса рассказала, что в школьные годы стала жертвой травли со стороны сверстников.
«Я была тихая, забитая девочка, которую били. Буллинг – это про меня. Я всегда говорю родителям, что к детям нужно относиться внимательнее, и если вы понимаете, что их обижают, нужно обязательно вступиться за своих детей», — подчеркнула 41-летняя Баранова.
Актриса призналась, что не обижается на одноклассников. Баранова отметила, что очень благодарна родителям, которые помогли ей справиться с детскими проблемами.