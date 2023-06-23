Савичева: «Позволяю себе пару раз в неделю оторваться по полной»

Сегодня Юля Савичева находится на пике своей формы. И не только певческой, но и физической. Казалось, еще не так давно она была угловатым подростком, а теперь превратилась в привлекательную стройную девушку. Для многих поклонниц она является примером для подражания. Как же Юле удается поддерживать себя в форме?

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— Признайся, Юля. Ты ведешь здоровый образ жизни или считаешь, что просто надо всё употреблять в меру?

— Всего хорошего в меру! Это правда. Совсем зожником я не хочу становиться. Хотя я приверженец здорового правильного питания и контролирую, чтобы было поменьше жирного, сладкого.

— Да? А ведь все твои поклонники уверены, что ты — сладкоежка!

— И это — тоже правда. Я ужасная сладкоежка. И сама люблю делать торты. Но контролирую себя, потому что иначе я не войду в кадр. Мне самой нравится наблюдать себя в хорошей форме. К тому же так или иначе я являюсь примером для девочек. Все-таки хорошо, чтобы был здоровый дух в здоровом теле. А вообще, у меня есть один секрет.

— И какой же?