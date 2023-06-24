Муж Заворотнюк вернется к работе в проектах Навки

Фигурист и муж актрисы Анастасии Завортнюк Петр Чернышев не будет участвовать в новом шоу коллеги Татьяны Навки. Однако спортсмен должен вернуться к работе уже в зимнем сезоне.

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В Сети предположили, что Чернышев отказался от выступления в Сочи из-за ухудшения состояния здоровья супруги. Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Дочь актрисы Анна прилетела в Россию, из-за чего поклонники предположили самую худшую причину ее возвращения.

Однако в ситуации помог разобраться хореограф Никита Михайлов. По его словам, фигурист по-прежнему работает, но в других проектах. При этом он не окончательно покинул шоу Навки.

«Петр занимается шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их (Чернышева и Навку — прим. ред.) увидите вместе, а летом просто есть разные проекты», – заявил Михайлов в беседе с PopCornNews.