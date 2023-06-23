Сенчукова объяснила, почему ее сын развелся

Сенчукова рассказала, что сын долгое время не мог ей признаться в разводе. По словам звезды, в семье Василия возникли разногласия, которые привели к разрыву. Певица предположила, что брак "что-то нарушил" и мог стать триггером для расставания.

"Конечно, мы переживали, надеялись, вдруг что-то вернется назад. Но, к сожалению, не вернулось. А жизнь продолжается. Для нас главное - счастье нашего ребенка. Если люди мучаются, то это никому не нужно. Мы Васю не пытали, он сам не очень хотел распространяться на непростую тему, он же не маленький ребенок. И это правильно", - поделилась артистка.

Сенчукова отметила, что не хочет никого винить. Она объяснила, что просто так сложились обстоятельства в семье сына. "Разрыв - это всегда болезненно, поэтому мы поддерживали и сына, и Дашу, переживали и за него, и за нее. В разводе виноваты оба, сами понимаете", - заявила певица. Василий Рыбин женился на Дарье Алябьевой 23 июля 2022 года. До брака пара состояла в отношениях 8 лет. В июне 2023 года сын артистки сообщил о разводе с супругой. Ранее признавшийся в разводе Василий Рыбин опубликовал фото с новой возлюбленной.