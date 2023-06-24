Надежда Бабкина: мужчины выбирают более позитивных женщин
В шоу «Модный vs Народный», которое советская и российская, народная и эстрадная певица и актриса Надежда Бабкина ведет совместно Владом Лисовцом, она высказала мнение, что молодые люди выбирают более позитивных представительниц прекрасного пола. Поэтому неудивительно, что у печальной героини шоу спутника до сих пор нет. Об этом сообщило издание «Дни.ру».
При этом сама народная артистка тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако ходят слухи, что певица больше не в отношениях с гражданским мужем Евгением Гором.
В начале текущего месяца Надежда Бабкина публично осудила артистов, не дающих концерты на Донбассе и не поддерживающих СВО. Она назвала их трусами.