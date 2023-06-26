Бибер рассказала о самом необычном месте, в котором она занималась сексом с мужем

О чем о чем, а вот о сексуальной жизни четы Бибер мы в этот воскресный вечер ничего узнавать не планировали. Но раз уж пришлось, делимся информацией — тем более что разоткровенничалась не только Хейли, но и гостья ее Youtube-шоу «Who's In My Bathroom?» Ким Кардашьян. Звезда реалити не привыкла что-либо скрывать от своих фанатов, а потому девушки обсудили все, что можно и чего нельзя.

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Например, выяснили, кто из них состоит в «клубе mile high» — так в США называют тех, кто хотя бы раз занимался сексом во время полета. Модель на вопрос ответила коротко, но исчерпывающе: «Да». И следом пошутила, что Ким даже и спрашивать не надо, ведь у нее есть собственный самолет. И если с частным бортом Кардашьян все понятно, то в каком первом классе развлекались Хейли с Джастином, мы, пожалуй, даже гадать не будем.

И на этом откровения не закончились. Далее Ким спросила у Хейли, что ее возбуждает сильнее всего. «Я больше всего люблю целоваться. Это такой стандартный ответ, но это правда очень мило», — застеснялась Хейли. Зато Кардашьян честно рассказала, какой секс она предпочитает: «злой» на пике ссоры или уже после примирения (третьего, похоже, не дано). «Я за примирительный. Разве это не лучшее, что может быть? Вы соскучились друг по другу, в вас столько страсти», — призналась Ким.