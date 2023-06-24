Фанаты уверены, что 50-летняя Хайди Клум беременна
Немецкая супермодель и ее муж Том Каулитц вовсю наслаждаются отдыхом в Венеции.
На итальянских каникулах супруги буквально не могут оторваться друг от друга и, как бы Хайди ни старалась, у нее не получилось скрыться под зонтиком от вездесущих папарацци, которые запечатлели их страстные поцелуи.
Тут конечно ничего нового — к горячим фото парочки мы уже успели привыкнуть, с тех пор как они тайно поженились в феврале 2019 года. Но на этот раз особенный интерес вызвали кадры, на которых Том нежно держится за живот своей возлюбленной.
Фанаты тут же бросились поздравлять 50-летнюю Хайди и ее 33-летнего мужа-рокера со скорым прибавлением в семье. Ну а мы пока утверждать ничего не торопимся: все-таки двойную порцию пасты еще никто не отменял. Но теперь следить за постами супермодели точно будем особенно внимательно, чтобы за очередной каруселью откровенных селфи случайно не пропустить радостную новость.