Фанаты уверены, что 50-летняя Хайди Клум беременна

Немецкая супермодель и ее муж Том Каулитц вовсю наслаждаются отдыхом в Венеции.

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На итальянских каникулах супруги буквально не могут оторваться друг от друга и, как бы Хайди ни старалась, у нее не получилось скрыться под зонтиком от вездесущих папарацци, которые запечатлели их страстные поцелуи.

Тут конечно ничего нового — к горячим фото парочки мы уже успели привыкнуть, с тех пор как они тайно поженились в феврале 2019 года. Но на этот раз особенный интерес вызвали кадры, на которых Том нежно держится за живот своей возлюбленной.

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