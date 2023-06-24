Алсу поделилась фотографией с мужчиной на фоне слухов о разводе

Много лет поклонникам казалось, что личная жизнь Алсу стабильна, как прическа Дональда Трампа. Но даже этот оплот постоянства дал трещину.

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Фанаты судачат о возможном разрыве певицы с супругом Яном Абрамовым. Причин тому несколько: бизнесмена, как сообщают таблоиды, неоднократно видели в компании молодых девушек, а Алсу давно перестала выкладывать совместные фото с мужем.

Вчера певица подогрела эти слухи, опубликовав селфи в объятиях мужчины, которого при всем желании практически невозможно опознать: в кадр поместилась только нижняя часть лица.

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В подписи к снимку певица сообщила, что впервые находится в Амстердаме.

К слову, впечатления о городе у нее сложились двоякие: «Все очень красочно и колоритно, интересная архитектура, сотни каналов и красивых мостов, средневековые здания, музеи, но честно скажу, толпы несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках немного испортили впечатление».

Подписчики выдвигают самые разные предположения: одни пишут, мол, негоже мусульманке обниматься с кем-то, кроме мужа, а другие уверены, что загадочный спутник Алсу и есть ее законный супруг. Ну а сама певица держит интригу и на хейтерские комментарии отвечает исключительно смеющимися смайликами.