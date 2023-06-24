Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" рассказала об избиениях и травле

Лариса Баранова, российская актриса, известная по роли Лили Волковой из ситкомов "Универ" и "СашаТаня", поделилась печальными откровениями.

© Российская Газета

По словам девушки, она много лет подвергалась травле: "Буллинг - это про меня", - говорит Лариса.

Как вспоминает Волкова, в школе она была тихой, буквально забитой девочкой, к которой все, кому не лень, применяли физическое насилие. Поэтому теперь Лариса всегда говорит родителям, что детям нужно относиться внимательнее, и если есть понимание, что их обижают, обязательно необходимо за них вступиться.

Причем третировать могут за что угодно - из-за внешнего вида, лишнего веса, скромной, небогатой одежды. "Меня, например, травили из-за того, что я не очень хорошо одевалась и была худой в школе. И ещё я нестандартно мыслила", - приводит слова актрисы МК.RU.

"Правда, никаких комплексов я не приобрела после этого. Я, наоборот, благодарна этим людям", - подытожила Лариса, пояснив: "Просто эти дети не виноваты, что у них, возможно, не было таких добрых родителей, как у меня. Родители научили меня любить людей просто так".