"Никто не хочет правды": Суини высказалась об опасности соцсетей

В социальных сетях высказывания людей часто вырывают из контекста, а разбираться в подробностях не хотят. Это актриса Сидни Суини назвала главной проблемой площадок в подкасте UnWrapped.

По словам актрисы, пользователи видят не полную историю, а картинку, отдельную цитату. Контент такого рода часто толкуют неправильно, додумывая детали и распространяя недостоверную информацию.

Суини считает, что поток информации о себе публичный человек не в состоянии контролировать, поскольку это большая и сложная работа:

"На самом деле я думаю, что никто даже не хочет слушать правду".

Однако актриса не отрицает, что в социальных сетях много возможностей. Например, они позволяют рассказывать о себе, общаться, учиться.